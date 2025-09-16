Владимир Путин
16 сентября, 13:02

Счёт уже идёт на десятки тысяч: Украинскую армию заполонили бывшие заключённые

NV: В ряды ВСУ вступили более 10 тысяч бывших заключённых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Более 10 тысяч осужденных теперь служат в Вооружённых силах Украины, передаёт издание NV. К украинской армии также присоединились примерно 100 бывших заключённых женщин.

«По состоянию на 1 сентября 2025 освобождено условно-досрочно на основании статьи 811 УК Украины и передано подразделениям национальной гвардии Украины для доставки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки более 10 100 человек», — передаёт издание.

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине началась подготовка общества к мобилизации женщин, в рамках которой в бригадах ВСУ вводят должности советников командира по вопросам гендерного равенства. Численность личного состава украинской армии стремительно сокращается. ВСУ несут колоссальные потери на поле боя, добровольцев нет, а принудительно мобилизованные бойцы не имеют достаточной подготовки.

Полина Никифорова
