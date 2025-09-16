Каждый третий россиянин верит в тайное чипирование
ВЦИОМ: 85% россиян знают о чипировании, 29% верят, что его проводят тайно
85% россиян знают о технологии вживления микрочипов, однако значительная часть опрошенных воспринимает её как угрозу свободе и здоровью. При этом 29% россиян верят в тайное чипирование. Исследование прошло 5 сентября 2025 года в формате всероссийского телефонного опроса, в нём приняли участие 1600 граждан старше 18 лет. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.
«Подавляющее большинство наших сограждан осведомлены о чипировании (85%), однако, как и пять лет назад, знание по этой теме носит преимущественно поверхностный характер», — говорится в исследовании.
Согласно результатам опроса, 36% респондентов считают главной угрозой чипирования возможность тотального контроля над человеком, ещё 19% — возможное негативное влияние на здоровье. При этом 31% опрошенных заявили, что в такой технологии вообще нет преимуществ. Среди положительных сторон россияне назвали удобство и мобильность (10%), а также перспективы применения чипов в медицинских целях (9%).
За пять лет количество граждан, верящих в тайное чипирование значительно сократилось. В 2020 году этот показатель составлял 45%, сегодня — 29%.
Ранее сообщалось о снижении уровня доверчивости среди россиян. Если в 2020 году 61% участников опроса считали себя доверчивыми, то в 2025-м таких стало 56%. При этом число тех, кто видит своих соотечественников недоверчивыми, почти удвоилось. Россияне склонны доверять себе и обществу в целом больше, чем своему ближайшему окружению. Именно повседневное общение остаётся самой уязвимой сферой доверия.