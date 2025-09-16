Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 13:06

Каждый третий россиянин верит в тайное чипирование

ВЦИОМ: 85% россиян знают о чипировании, 29% верят, что его проводят тайно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ToKa74

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ToKa74

85% россиян знают о технологии вживления микрочипов, однако значительная часть опрошенных воспринимает её как угрозу свободе и здоровью. При этом 29% россиян верят в тайное чипирование. Исследование прошло 5 сентября 2025 года в формате всероссийского телефонного опроса, в нём приняли участие 1600 граждан старше 18 лет. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

«Подавляющее большинство наших сограждан осведомлены о чипировании (85%), однако, как и пять лет назад, знание по этой теме носит преимущественно поверхностный характер», — говорится в исследовании.

Согласно результатам опроса, 36% респондентов считают главной угрозой чипирования возможность тотального контроля над человеком, ещё 19% — возможное негативное влияние на здоровье. При этом 31% опрошенных заявили, что в такой технологии вообще нет преимуществ. Среди положительных сторон россияне назвали удобство и мобильность (10%), а также перспективы применения чипов в медицинских целях (9%).

За пять лет количество граждан, верящих в тайное чипирование значительно сократилось. В 2020 году этот показатель составлял 45%, сегодня — 29%.

ВЦИОМ выяснил главные страхи россиян
ВЦИОМ выяснил главные страхи россиян

Ранее сообщалось о снижении уровня доверчивости среди россиян. Если в 2020 году 61% участников опроса считали себя доверчивыми, то в 2025-м таких стало 56%. При этом число тех, кто видит своих соотечественников недоверчивыми, почти удвоилось. Россияне склонны доверять себе и обществу в целом больше, чем своему ближайшему окружению. Именно повседневное общение остаётся самой уязвимой сферой доверия.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • вциом
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar