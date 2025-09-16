Вьетнам взлетел на 282%, Тунис — на 249%: куда рванули россияне летом 2025

Этим летом россияне стали чаще путешествовать за границу — турпоток вырос почти на 9% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметно увеличился интерес к Азии и Африке: число поездок туда выросло на 37% и 38% соответственно.

Как отмечают аналитики МегаФона, главным направлением по-прежнему остаётся Турция — страна востребована и как место отдыха, и как транзитный хаб. Популярными остаются Белоруссия, Казахстан, Абхазия и Грузия. В Азии лидером стал Вьетнам, где зафиксирован рост поездок на 282%, в тройку также вошли Китай и Таиланд. В Африке традиционно лидирует Египет, а самым динамичным направлением стал Тунис (+249%). На Ближнем Востоке в топ входят ОАЭ и Саудовская Аравия, но туристы стали открывать для себя и новые маршруты — в Бахрейн и Ирак.

В Европе российские туристы чаще всего выбирали Литву, Италию и Румынию. Однако по темпам роста лидируют Польша (+32%), Монако (+31%) и Ирландия (+26%). В Северной Америке больше всего поездок пришлось на США и Кубу, в Южной — на Бразилию и Аргентину.

Россияне стали короче отдыхать, но чаще летать: если прошлым летом отпуск длился в среднем 10 дней, то в этом — семь. Зато количество поездок на одного путешественника выросло на 6%.