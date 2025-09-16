«Сам так делал»: Барецкий назвал целью продажи бракованных презервативов в Москве повышение рождаемости
Стас Барецкий объяснил продажу бракованных презервативов повышением рождаемости
Обложка © VK / Стас Барецкий
В Россию могли специально завезти бракованную партию презервативов, чтобы увеличить рождаемость, уверен шоумен Стас Барецкий. Он вспомнил, как в 90-х продавал презервативы с дырками, чтобы способствовать увеличению численности населения. Об этом шоумен рассказал в комментарии для Life.ru.
Продавать бракованные презервативы в аптеках — это, пожалуй, нестандартный, но довольно эффективный выход из положения. В 90-х годах я лично применял подобный метод: продавал презервативы с дырками специально для того, чтобы увеличить рождаемость. В этом не вижу ничего предосудительного, ведь нельзя заставить человека заводить детей по приказу или указанию сверху. А вот стимулировать прирост населения такими методами — вполне допустимо с точки зрения демографии.
Несмотря на возможные возражения, шоумен подчеркнул, что увеличение числа пациентов у врачей-урологов и гинекологов может стать дополнительной возможностью для медиков практиковать свою профессию. Это, по его мнению, также является положительным моментом, так как врачи останутся востребованными, а люди получат необходимую медицинскую помощь.
Барецкий акцентировал внимание на том, что повышение рождаемости — это важный вопрос для всего общества. Чем больше жителей в стране, тем больше требуется рабочих рук и покупателей, что, в свою очередь, способствует развитию экономики. Рост численности населения стимулирует спрос на товары и услуги, что положительно сказывается на всех отраслях, заключил шоумен.
Напомним, ранее в сетях «Сеть эконом аптек» и «Мелодия здоровья» в Москве были обнаружены контрафактные презервативы Durex. Настоящий производитель контрацептивов инициировал экспертизу, которая показала, что товар на прилавках не соответствует оригиналу. Поддельные презервативы не обеспечивают защиту от беременности и инфекций, так как изготовлены с нарушением технологий.