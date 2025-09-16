Владимир Путин
«Сам так делал»: Барецкий назвал целью продажи бракованных презервативов в Москве повышение рождаемости

Стас Барецкий объяснил продажу бракованных презервативов повышением рождаемости

Обложка © VK / Стас Барецкий

В Россию могли специально завезти бракованную партию презервативов, чтобы увеличить рождаемость, уверен шоумен Стас Барецкий. Он вспомнил, как в 90-х продавал презервативы с дырками, чтобы способствовать увеличению численности населения. Об этом шоумен рассказал в комментарии для Life.ru.

Стас Барецкий

Шоумен

Несмотря на возможные возражения, шоумен подчеркнул, что увеличение числа пациентов у врачей-урологов и гинекологов может стать дополнительной возможностью для медиков практиковать свою профессию. Это, по его мнению, также является положительным моментом, так как врачи останутся востребованными, а люди получат необходимую медицинскую помощь.

Барецкий акцентировал внимание на том, что повышение рождаемости — это важный вопрос для всего общества. Чем больше жителей в стране, тем больше требуется рабочих рук и покупателей, что, в свою очередь, способствует развитию экономики. Рост численности населения стимулирует спрос на товары и услуги, что положительно сказывается на всех отраслях, заключил шоумен.

Трамп приказал сжечь контрацептивы для бедных стран

Напомним, ранее в сетях «Сеть эконом аптек» и «Мелодия здоровья» в Москве были обнаружены контрафактные презервативы Durex. Настоящий производитель контрацептивов инициировал экспертизу, которая показала, что товар на прилавках не соответствует оригиналу. Поддельные презервативы не обеспечивают защиту от беременности и инфекций, так как изготовлены с нарушением технологий.

Екатерина Хмелева
