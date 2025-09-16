В Европе усиливается стремление к сотрудничеству с РФ и возвращению к традиционным ценностям. ТАк в беседе с Life.ru лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал отказ пяти стран ЕС ввести дополнительные визовые ограничения для россиян.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий о шенгене. Видео © Life.ru

«Даже в тех странах, где лидеры продолжают оголтелые русофобские выступления, большинство политиков, общественных деятелей и простых граждан уже за здравый смысл. И это было понятно — здравый смысл в Европе снова начинает торжествовать», — сказал он.

По словам политика, всё больше европейских государств осознают необходимость налаживания отношений с Москвой, а их народы отходят от «навязанных Западом установок». Слуцкий подчеркнул, что страны «возвращаются к искренним, историческим ценностям европейской цивилизации».

Он также отметил, что некоторые государства уже заняли «совершенно нормальные позиции» по вопросу выдачи шенгенских виз, и выразил надежду на дальнейшие положительные подвижки. Что касается американской визы, Слуцкий сообщил, что информация по ней станет ясна в ближайшее время.