16 сентября, 13:51

«Здравый смысл возвращается»: Слуцкий объяснил бунт 5 стран ЕС против запрета виз для россиян

Слуцкий: В Европе всё больше стран выступают за восстановление диалога с Россией

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

В Европе усиливается стремление к сотрудничеству с РФ и возвращению к традиционным ценностям. ТАк в беседе с Life.ru лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал отказ пяти стран ЕС ввести дополнительные визовые ограничения для россиян.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий о шенгене. Видео © Life.ru

«Даже в тех странах, где лидеры продолжают оголтелые русофобские выступления, большинство политиков, общественных деятелей и простых граждан уже за здравый смысл. И это было понятно — здравый смысл в Европе снова начинает торжествовать», — сказал он.

По словам политика, всё больше европейских государств осознают необходимость налаживания отношений с Москвой, а их народы отходят от «навязанных Западом установок». Слуцкий подчеркнул, что страны «возвращаются к искренним, историческим ценностям европейской цивилизации».

Он также отметил, что некоторые государства уже заняли «совершенно нормальные позиции» по вопросу выдачи шенгенских виз, и выразил надежду на дальнейшие положительные подвижки. Что касается американской визы, Слуцкий сообщил, что информация по ней станет ясна в ближайшее время.

Напомним, ранее Греция совместно с Италией, Испанией, Францией и Венгрией заблокировала инициативу Евросоюза о введении дополнительных визовых ограничений для россиян. СМИ указали, что данные меры нанесли бы масштабный урон туристической отрасли тех регионов, которые по-прежнему популярны у граждан РФ.

Милена Скрипальщикова
