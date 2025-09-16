Вдвое быстрее «Сапсанов»: Путь между Москвой и Петербургом по ВСМ займёт чуть более двух часов

Благодаря высокоскоростной магистрали (ВСМ) время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов 15 минут, что вдвое меньше, чем сейчас на «Сапсане». Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию скоростного транспортного сообщения.

По словам главы кабмина, протяжённость запланированного маршрута составит 679 километров. На линии будет задействован современный подвижной состав, способный развивать скорость до 400 километров в час, что станет рекордом для России.

«Весь путь будет занимать около 2 часов 15 минут. Это примерно в два раза превышает максимальные возможности лучших на сегодня электропоездов, таких, как «Сапсан», «Ласточка», «Финист», — подчеркнул Мишутин.