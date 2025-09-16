Убийцы не только слуха: Ношение больших наушников может способствовать облысению
SHOT ПРОВЕРКА: Большие наушники могут спровоцировать тракционную алопецию
Постоянное использование больших наушников способно спровоцировать тракционную алопецию — выпадение волос от продолжительного давления и раздражения поверхности головы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Врач-трихолог Виталия Копытина рекомендует периодически фотографировать область соприкосновения наушников с кожей головы примерно каждые три-шесть месяцев. Это позволит оперативно заметить уменьшение плотности роста волос именно там, где расположена дуга, удерживающая устройство на голове. При выявлении подозрительных симптомов крайне важно незамедлительно обратиться за консультацией к квалифицированному трихологу.
