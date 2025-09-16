Владимир Путин
16 сентября, 13:57

Убийцы не только слуха: Ношение больших наушников может способствовать облысению

SHOT ПРОВЕРКА: Большие наушники могут спровоцировать тракционную алопецию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / stockfour

Постоянное использование больших наушников способно спровоцировать тракционную алопецию — выпадение волос от продолжительного давления и раздражения поверхности головы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Врач-трихолог Виталия Копытина рекомендует периодически фотографировать область соприкосновения наушников с кожей головы примерно каждые три-шесть месяцев. Это позволит оперативно заметить уменьшение плотности роста волос именно там, где расположена дуга, удерживающая устройство на голове. При выявлении подозрительных симптомов крайне важно незамедлительно обратиться за консультацией к квалифицированному трихологу.

В России хотят штрафовать пешеходов в наушниках или с телефоном в руках
Ранее Life.ru сообщал, что использование чужих наушников негативно сказывается на здоровье ушей из-за риска попадания вирусов и бактерий. Это может вызвать воспаление наружного слухового прохода, что приводит к временному снижению слуха.

