16 сентября, 14:17

От традиции до тюрьмы: В Казахстане ввели наказание за кражу невест

За похищение невест в Казахстане теперь могут дать до 10 лет тюрьмы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

С 16 сентября в УК Казахстана внесены новые статьи, которые вводят уголовную ответственность за принуждение к браку и кражу невест. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Ведомство разъяснило, что законодательство изменилось: ранее добровольное освобождение заложника могло освободить похитителя от уголовной ответственности. Теперь такая возможность исключена. Преступники будут привлечены к ответственности в полном объёме.

В зависимости от тяжести последствий, срок наказания может варьироваться от пяти до десяти лет. Более суровое наказание предусмотрено для случаев похищения с применением насилия, несовершеннолетних, совершения преступления группой лиц или с использованием служебного положения.

Россиян могут обязать проходить собеседования перед браками с мигрантами

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с инициативой о запрете на территории России вступать в брак двоюродным братьям и сёстрами. На сегодняшний день Семейный кодекс РФ не допускает браки только между близкими родственниками по прямой линии (родителями и детьми, дедушками/бабушками и внуками), полнородными и неполнородными братьями и сёстрами, а также между усыновителями и усыновлёнными.

Милена Скрипальщикова
