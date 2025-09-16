От традиции до тюрьмы: В Казахстане ввели наказание за кражу невест

С 16 сентября в УК Казахстана внесены новые статьи, которые вводят уголовную ответственность за принуждение к браку и кражу невест. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Ведомство разъяснило, что законодательство изменилось: ранее добровольное освобождение заложника могло освободить похитителя от уголовной ответственности. Теперь такая возможность исключена. Преступники будут привлечены к ответственности в полном объёме.

В зависимости от тяжести последствий, срок наказания может варьироваться от пяти до десяти лет. Более суровое наказание предусмотрено для случаев похищения с применением насилия, несовершеннолетних, совершения преступления группой лиц или с использованием служебного положения.