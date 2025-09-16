В США удивились неожиданным гостям на российско-белорусских учениях «Запад-2025»

США направили своих наблюдателей на учения «Запад-2025» в Белоруссии, что стало настоящей неожиданностью. Об этом пишет New York Times.

«Появление американцев стало весьма примечательным поворотом событий. Эти учения, проводимые раз в четыре года, изначально были задуманы для того, чтобы получить представление о том, как Россия будет защищаться от вторжения члена НАТО — альянса, самым сильным членом которого являются Соединённые Штаты», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что присутствовавший на учениях корреспондент из NYT не смог получить комментарии от представителей США, поскольку они по неизвестным причинам уклонились от разговора.