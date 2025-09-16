Владимир Путин
16 сентября, 14:05

В США удивились неожиданным гостям на российско-белорусских учениях «Запад-2025»

NYT: Появившиеся на учениях Запад-2025 наблюдатели из США всех удивили

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

США направили своих наблюдателей на учения «Запад-2025» в Белоруссии, что стало настоящей неожиданностью. Об этом пишет New York Times.

«Появление американцев стало весьма примечательным поворотом событий. Эти учения, проводимые раз в четыре года, изначально были задуманы для того, чтобы получить представление о том, как Россия будет защищаться от вторжения члена НАТО — альянса, самым сильным членом которого являются Соединённые Штаты», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что присутствовавший на учениях корреспондент из NYT не смог получить комментарии от представителей США, поскольку они по неизвестным причинам уклонились от разговора.

В Эстонии испугались учений «Запад-2025» и потребовали закрыть границу с Россией
В Эстонии испугались учений «Запад-2025» и потребовали закрыть границу с Россией

Как сообщалось ранее, американские военные приняли участие в наблюдении за российско-белорусскими учениями «Запад-2025», отметив, что им были обеспечены все необходимые условия для этого. Всего за манёврами наблюдают представители 23 стран, в том числе трёх государств НАТО — США, Турции и Венгрии.

Мария Любицкая
