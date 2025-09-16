В США удивились неожиданным гостям на российско-белорусских учениях «Запад-2025»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
США направили своих наблюдателей на учения «Запад-2025» в Белоруссии, что стало настоящей неожиданностью. Об этом пишет New York Times.
«Появление американцев стало весьма примечательным поворотом событий. Эти учения, проводимые раз в четыре года, изначально были задуманы для того, чтобы получить представление о том, как Россия будет защищаться от вторжения члена НАТО — альянса, самым сильным членом которого являются Соединённые Штаты», — говорится в публикации.
В статье отмечается, что присутствовавший на учениях корреспондент из NYT не смог получить комментарии от представителей США, поскольку они по неизвестным причинам уклонились от разговора.
Как сообщалось ранее, американские военные приняли участие в наблюдении за российско-белорусскими учениями «Запад-2025», отметив, что им были обеспечены все необходимые условия для этого. Всего за манёврами наблюдают представители 23 стран, в том числе трёх государств НАТО — США, Турции и Венгрии.