Данилу Багрова из Петербурга осудили за госизмену

Южный окружной военный суд вынес решение по делу 19-летнего жителя Санкт-Петербурга Данилы Багрова, подозреваемого в приготовлении к государственной измене и участию в террористической организации. Его признали виновным и приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом пресс-служба прокуратуры Краснодарского края уведомила в официальном Telegram-канале.

«Он признан виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 1 ст.30 ч. 2 ст. 275 УК РФ (приготовление к совершению государственной измены)», — написали представители ведомства.

Почти ровно год назад тёзка героя фильма «Брат» совершил попытку стать членом украинской организации РДК*, которая в РФ признана террористической. Он связался с её представителями и сообщил о своём намерении. Для незаметного выезда в Незалежную, Багров запланировал маршрут через Грузию. Получив необходимые инструкции, Данила купил билет и выдвинулся в путь. В аэропорту его уже ждали сотрудники Федеральной службы безопасности, которые произвели задержание, нарушив все планы предателя.

Суд, учитывая позицию государственного обвинения, назначил подсудимому наказание в виде девяти лет лишения свободы, постановив, что первые три года он проведет в тюрьме, а остальной срок отбудет в исправительной колонии строгого режима; также в отношении осужденного установлено дополнительное ограничение свободы сроком на один год.

Ранее Life.ru рассказывал, что бывшего сотрудника оборонного предприятия осудили за государственную измену в Перми. Мужчина передавал секретные данные лицам, представляющим зарубежные спецслужбы. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.