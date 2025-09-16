Россиянин попытался вывезти в Стамбул чертежи скрипок Страдивари и Амати
Сотрудники таможенной службы аэропорта Домодедово пресекли попытку незаконного вывоза культурных ценностей за пределы России. Россиянин пытался вывезти в Стамбул редкие чертежи скрипок Амати, Гварднери, Страдивари и исторические документы, сообщает пресс-служба ФТС.
«На «зелёном» коридоре в ходе выборочного контроля таможенник обнаружил у мужчины шесть печатных изданий, а также 16 чертежей музыкальных инструментов ─ копии форм и размеров скрипок Амати, Гварднери, Страдивари и их отдельных элементов», — отмечается в официальном сообщении.
Среди изъятых ценностей — уникальная перфолента для механического пианино с записью произведения Камиля Сен-Санса «Гавот» от 13 декабря 1905 года. Экспертиза подтвердила, что все предметы представляют культурную ценность. Пассажир не предоставил разрешительных документов от Министерства культуры РФ, необходимых для вывоза таких объектов.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение культурных ценностей»). Статья предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.
