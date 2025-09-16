Владимир Путин
16 сентября, 14:34

«Англичане пусть волнуются»: В Госдуме пригрозили Британии превентивным ударом

Депутат Колесник заявил, что Россия может нанести превентивный удар по Британии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Российские военные возможности гарантируют быстрое и сокрушительное реагирование на любые враждебные действия, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что Россия никогда не проявляла слабости и не позволит себе быть уязвимой ни при каких обстоятельствах.

«Ответ не заставит себя ждать, даже, может быть, превентивный — у нас ракеты быстрее. Мы не дадим себя в обиду ни при каких обстоятельствах. Никогда такого не было, чтобы мы где-то проявили слабину. Так что англичане пусть волнуются», — цитирует депутата NEWS.ru.

Напомним, что ранее в британском МИДе заявили о намерении применить силу против России в случае новых инцидентов с пересечением «российскими беспилотниками» воздушного пространства стран НАТО. Там заявили, что подобные ЧП только укрепляют силу альянса.

BannerImage
Полина Никифорова
