«Англичане пусть волнуются»: В Госдуме пригрозили Британии превентивным ударом

Российские военные возможности гарантируют быстрое и сокрушительное реагирование на любые враждебные действия, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что Россия никогда не проявляла слабости и не позволит себе быть уязвимой ни при каких обстоятельствах.

«Ответ не заставит себя ждать, даже, может быть, превентивный — у нас ракеты быстрее. Мы не дадим себя в обиду ни при каких обстоятельствах. Никогда такого не было, чтобы мы где-то проявили слабину. Так что англичане пусть волнуются», — цитирует депутата NEWS.ru.