Генерал Попов назвал сроки завершения СВО

Специальная военная операция на Украине может продлиться до 2027 года. Такое мнение выразил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов в интервью изданию NEWS.ru. Он провёл исторические параллели с продолжительностью Великой Отечественной войны.

Военный эксперт напомнил, что изначально прогнозировал минимальный трёхлетний срок операции, однако, опираясь на опыт последних конфликтов, предполагает её продолжение как минимум до 2027 года. Генерал-майор подчеркнул, что четырёхлетний период Великой Отечественной войны представляет собой важный исторический прецедент для оценки временных рамок современных военных кампаний.

«Как только началась СВО, я говорил, что минимум продлится это три года. Но не забывайте, сколько длилась Великая Отечественная война — четыре года. Судя по опыту последних военных конфликтов, СВО будет идти ещё минимум два года», — заявил Попов.