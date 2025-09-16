Владимир Путин
16 сентября, 14:37

Генерал Попов назвал сроки завершения СВО

ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России

Специальная военная операция на Украине может продлиться до 2027 года. Такое мнение выразил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов в интервью изданию NEWS.ru. Он провёл исторические параллели с продолжительностью Великой Отечественной войны.

Военный эксперт напомнил, что изначально прогнозировал минимальный трёхлетний срок операции, однако, опираясь на опыт последних конфликтов, предполагает её продолжение как минимум до 2027 года. Генерал-майор подчеркнул, что четырёхлетний период Великой Отечественной войны представляет собой важный исторический прецедент для оценки временных рамок современных военных кампаний.

«Как только началась СВО, я говорил, что минимум продлится это три года. Но не забывайте, сколько длилась Великая Отечественная война — четыре года. Судя по опыту последних военных конфликтов, СВО будет идти ещё минимум два года», — заявил Попов.

Разведка Украины допустила завершение СВО в 2025 году
К слову, Россия и Украина могли заключить мирный договор ещё в самом начале СВО, когда переговоры проходили в Белоруссии и в Турции. Однако диалог был сорван под давлением Запада. После этого президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что страна готова к проведению переговоров, но Киев и его европейские партнёры всячески отвергали любую попытку завершить конфликт.

