16 сентября, 14:25

Медведев назвал бюджет России на следующий год военным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Бюджет России на 2026 год является военным. Об этом заявил зампред Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с депутатами фракции.

Он отметил, что в первую очередь России необходимо будет направить средства на оборону и военно-промышленный комплекс, поэтому бюджет останется «военным» ещё как минимум на год.
Путин рассказал, как два часа обсуждал с Мишустиным приоритеты бюджета на 2026 год
Ранее Медведев пригрозил НАТО началом войны с Россией из-за «Восточного стража». Зампред Совбеза признался, что его позабавила "мощная европейская инициатива». Он предположил, что это всё, что осталось от так называемой коалиции желающих.

