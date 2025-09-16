Медведев назвал бюджет России на следующий год военным

Бюджет России на 2026 год является военным. Об этом заявил зампред Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с депутатами фракции.

Путин рассказал, как два часа обсуждал с Мишустиным приоритеты бюджета на 2026 год

Путин рассказал, как два часа обсуждал с Мишустиным приоритеты бюджета на 2026 год

Ранее Медведев пригрозил НАТО началом войны с Россией из-за «Восточного стража». Зампред Совбеза признался, что его позабавила "мощная европейская инициатива». Он предположил, что это всё, что осталось от так называемой коалиции желающих.