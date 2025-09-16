Медведев назвал бюджет России на следующий год военным
Бюджет России на 2026 год является военным. Об этом заявил зампред Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с депутатами фракции.
Он отметил, что в первую очередь России необходимо будет направить средства на оборону и военно-промышленный комплекс, поэтому бюджет останется «военным» ещё как минимум на год.
Ранее Медведев пригрозил НАТО началом войны с Россией из-за «Восточного стража». Зампред Совбеза признался, что его позабавила "мощная европейская инициатива». Он предположил, что это всё, что осталось от так называемой коалиции желающих.