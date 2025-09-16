Владимир Путин
16 сентября, 14:55

Хорватия предложила Венгрии и Словакии альтернативную нефть вместо российской

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Хорватия готова обеспечить Венгрию и Словакию нефтью нероссийского происхождения через Адриатический нефтепровод (JANAF). Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович в эфире телеканала CNN.

Сообщается, что мощности инфраструктуры позволяют поставлять до 12 миллионов тонн сырья ежегодно — этого достаточно для полного покрытия потребностей нефтеперерабатывающих заводов в Сазхаломбате и Братиславе.

«Сегодня Хорватия может гарантировать как Венгрии, так и Словакии поставку более 12 млн тонн нефти любого необходимого состава», — подчеркнул Пленкович.

Ранее президент США Дональд Трамп критиковал европейские санкции против России, считая их недостаточно жёсткими. По его словам, продолжающийся импорт российской нефти и других энергоресурсов ослабляет эффект ограничений, и он готов ввести дополнительные меры, если страны ЕС ужесточат собственные ограничения в соответствии с американской политикой.

