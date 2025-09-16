Хорватия готова обеспечить Венгрию и Словакию нефтью нероссийского происхождения через Адриатический нефтепровод (JANAF). Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович в эфире телеканала CNN.

Сообщается, что мощности инфраструктуры позволяют поставлять до 12 миллионов тонн сырья ежегодно — этого достаточно для полного покрытия потребностей нефтеперерабатывающих заводов в Сазхаломбате и Братиславе.

«Сегодня Хорватия может гарантировать как Венгрии, так и Словакии поставку более 12 млн тонн нефти любого необходимого состава», — подчеркнул Пленкович.