Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 15:13

«Вы задаёте очень плохой тон»: Трамп устроил разнос австралийскому журналисту за неудобный вопрос

Трамп повздорил с журналистом из Австралии из-за вопроса о бизнесе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Президент США Дональд Трамп жёстко раскритиковал австралийского репортёра за неудобный вопрос. Журналист спросил американского лидера о его бизнес-деятельности во время президентства, после чего глава Белого дома пообещал пожаловаться на репортёра премьеру Австралии.

Изначально Трамп отверг обвинения, заявив, что его дети управляют бизнесом, а не он сам. Затем он поинтересовался происхождением журналиста. Когда выяснилось, что репортёр из Австралии, президент США высказал мнение, что его присутствие наносит ущерб Австралии.

«На мой взгляд, вы сейчас очень сильно вредите Австралии. Они хотят ладить со мной. Ваш лидер скоро приедет ко мне. Я расскажу ему о вас. Вы задаёте очень плохой тон», — возмутился Трамп.

На извинения журналиста американский лидер сказал ему: «Тише», сделав соответствующий жест пальцем.

Мемкоины Трампов назвали частью новой истории и предрекли мировой бум на эту криптовалюту
Мемкоины Трампов назвали частью новой истории и предрекли мировой бум на эту криптовалюту

Ранее СМИ писали, что семья Трампа заработала на криптовалюте больше, чем президент за всю свою карьеру с недвижимостью. Состояние президента США увеличилось на пять миллиардов долларов после выхода на биржу WLFI.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar