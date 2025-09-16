«Вы задаёте очень плохой тон»: Трамп устроил разнос австралийскому журналисту за неудобный вопрос
Трамп повздорил с журналистом из Австралии из-за вопроса о бизнесе
Президент США Дональд Трамп жёстко раскритиковал австралийского репортёра за неудобный вопрос. Журналист спросил американского лидера о его бизнес-деятельности во время президентства, после чего глава Белого дома пообещал пожаловаться на репортёра премьеру Австралии.
Изначально Трамп отверг обвинения, заявив, что его дети управляют бизнесом, а не он сам. Затем он поинтересовался происхождением журналиста. Когда выяснилось, что репортёр из Австралии, президент США высказал мнение, что его присутствие наносит ущерб Австралии.
«На мой взгляд, вы сейчас очень сильно вредите Австралии. Они хотят ладить со мной. Ваш лидер скоро приедет ко мне. Я расскажу ему о вас. Вы задаёте очень плохой тон», — возмутился Трамп.
На извинения журналиста американский лидер сказал ему: «Тише», сделав соответствующий жест пальцем.
Ранее СМИ писали, что семья Трампа заработала на криптовалюте больше, чем президент за всю свою карьеру с недвижимостью. Состояние президента США увеличилось на пять миллиардов долларов после выхода на биржу WLFI.