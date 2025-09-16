Владимир Путин
16 сентября, 16:20

Стая косаток потопила судно около Португалии и попала на видео

Косатки атаковали 12-метровое судно около Португалии, момент попал на видео

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / slowmotiongli

Косатки атаковали 12-метровую парусную яхту, шедшую неподалёку от португальского побережья Атлантики. Стая морских хищников около часа преследовала судно, пока не добилась своей цели — образования крупной пробоины в корпусе. Об этом сообщает CBS News.

Косатки атаковали судно около Португалии. Видео © X/ Oakeslaw

Косатки плотно окружили судно и перешли к активным действиям. После продолжительных ударов корпус яхты получил серьёзные повреждения, началось стремительное затопление судна. Экипаж быстро перебрался на верхнюю палубу и подал сигнал бедствия. На борту находились четыре человека, которым посчастливилось выжить благодаря оперативной реакции спасательных служб. Само судно пошло ко дну.

Кроме того, аналогичный инцидент произошёл с туристическим судном. Косатки окружили корабль, но туристам удалось спастись. Им предложило помощь другое туристическое судно, поэтому инцидент обошёлся без серьёзных последствий.

Ранее Life.ru сообщал, что косатки чуть не потопили два судна у берегов Испании в Гибралтарском проливе. В результате столкновений на одной из яхт образовалась пробоина, потребовавшая срочной буксировки в порт для ремонта.

Полина Никифорова
