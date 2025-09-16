Стая косаток потопила судно около Португалии и попала на видео

Косатки атаковали 12-метровую парусную яхту, шедшую неподалёку от португальского побережья Атлантики. Стая морских хищников около часа преследовала судно, пока не добилась своей цели — образования крупной пробоины в корпусе. Об этом сообщает CBS News.

Косатки атаковали судно около Португалии. Видео © X/ Oakeslaw

Косатки плотно окружили судно и перешли к активным действиям. После продолжительных ударов корпус яхты получил серьёзные повреждения, началось стремительное затопление судна. Экипаж быстро перебрался на верхнюю палубу и подал сигнал бедствия. На борту находились четыре человека, которым посчастливилось выжить благодаря оперативной реакции спасательных служб. Само судно пошло ко дну.

Кроме того, аналогичный инцидент произошёл с туристическим судном. Косатки окружили корабль, но туристам удалось спастись. Им предложило помощь другое туристическое судно, поэтому инцидент обошёлся без серьёзных последствий.