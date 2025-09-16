Хозяин ресторана в Керчи извинился перед бойцом, которого выгнали из-за формы

Владелец ресторана в Керчи, где бойцу СВО отказали в обслуживании из-за военной формы, извинился перед военнослужащим. Об этом сообщает местное агентство «Керчь Инфо».

Он лично пригласил Сергея, его супругу и друзей прийти в заведение и пообещал взять траты на себя.

Сам боец рассказал, что сотрудник, который попросил его удалиться из ресторана, действовал по некому «указу» о запрете посещения развлекательных мероприятий в военной форме. Однако позже оказалось, что такого запрета не существует.