Хозяин ресторана в Керчи извинился перед бойцом, которого выгнали из-за формы
Обложка © Telegram / «Аргументы недели»
Владелец ресторана в Керчи, где бойцу СВО отказали в обслуживании из-за военной формы, извинился перед военнослужащим. Об этом сообщает местное агентство «Керчь Инфо».
Он лично пригласил Сергея, его супругу и друзей прийти в заведение и пообещал взять траты на себя.
Сам боец рассказал, что сотрудник, который попросил его удалиться из ресторана, действовал по некому «указу» о запрете посещения развлекательных мероприятий в военной форме. Однако позже оказалось, что такого запрета не существует.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Керчи участника СВО попросили покинуть ресторан вместе с женой. Причиной конфликта послужила военная форма мужчины, в которой, по мнению охранников, нельзя находиться в заведении.