Путин поблагодарил иностранных военных, прибывших на учения Запад-2025

Президент России Владимир Путин пообщался с иностранными военными наблюдателями и представителями дипломатического корпуса, а также поблагодарил их за участие в мероприятиях совместных учений «Запад-2025». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин поблагодарил иностранные делегации. Видео © Telegram /Кремль. Новости

После завершения учений российский лидер в камуфляжной форме обратился к собравшимся в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова. Путин подчеркнул, что наблюдение за учениями полезно не только с профессиональной точки зрения, но и способствует установлению высокого уровня доверия между странами. Он отметил, что иностранные представители смогли увидеть, как ВС РФ строют свою работу на основе опыта современных вооружённых конфликтов.

Президент выразил надежду, что проведенное мероприятие укрепит взаимодействие между государствами, и попросил передать наилучшие пожелания военному и политическому руководству стран-участниц. В завершение российский лидер попрощался с собравшимися, которые ответили ему воинским приветствием.