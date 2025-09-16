Путин раскрыл цели учений «Запад-2025»
Путин заявил, что целью учений Запад-2025 является защита Союзного государства
Отработка механизмов защиты Союзного государства России и Белоруссии от потенциальной агрессии является целью учений «Запад-2025». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на полигоне «Мулино» в Нижегородской области, де проходит основной этап манёвров.
«Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства», — сказал глава государства.
Масштабы учений впечатляют: 100 тысяч военнослужащих задействованы на 41 полигоне. Военная техника представлена около 10 тысячами систем вооружений, что демонстрирует серьёзный потенциал Вооружённых сил.
Напомним, что 16 сентября президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область на полигон «Мулино» для наблюдения за основным этапом российско-белорусских учений «Запад-2025». Он провёл осмотр вооружений и специальной военной техники, задействованной в специальной военной операции. Отметим, что к месту учений глава государства прибыл в военной форме.