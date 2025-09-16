Удар ФАБ-3000 по жаловавшейся на дефицит боеприпасов бригаде ВСУ сняли на видео

В Константиновке зафиксировано попадание авиабомбы ФАБ-3000 по месту временного размещения 28-й механизированной бригады ВСУ. Видеозапись инцидента демонстрирует мощный взрыв, произошедший на объекте, где ранее сообщалось о проблемах с обеспечением боеприпасами. Кадрами поделился Telegram-канал «Изнанка».

Удар ФАБ-3000 по позициям ВСУ. Видео © Telegram/ ИЗНАНКА

С воздуха видно, как разрушенные постройки окутаны огромными облаками дыма и пламени. По информации источника, объект был полностью разрушен в результате удара боеприпаса.