На Украине заочно предъявили обвинение главе ДНР Пушилину
Обложка © Telegram / mkhusnullin
Так называемая Донецкая областная прокуратура, действующая по указанию Киева, выдвинула заочное обвинение против главы ДНР Дениса Пушилина. Как сообщает ТАСС, основанием для обвинения послужило распоряжение имуществом мариупольского морского порта, который российские войска взяли под контроль в мае 2022 года.
Крупнейший город и порт Азовского моря, Мариуполь, до 2022 года был одним из ведущих металлургических центров Донбасса.
С 25 февраля 2022 года город стал ареной ожесточённых боёв, которые продлились почти два месяца. Основу украинских сил в Мариуполе составляли националисты из полка «Азов»*. К моменту окружения общая численность украинских войск, националистических формирований и наёмников оценивалась примерно в 8 100 человек. Освобождение Мариуполя сопровождалось сообщениями о многочисленных военных преступлениях, совершенных украинскими подразделениями против мирного населения, в том числе об использовании жителей в качестве живого щита.
Ранее сообщалось, что на Украине объявили в розыск главу ЦИК России Эллу Памфилову. Её обвиняют в якобы посягательстве на территориальную целостность Незалежной. Напомним, ещё в 2018 году Памфилову внесли в базу украинского «Миротворца»**.
* Группировка признана террористической, запрещена в РФ.
** Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.