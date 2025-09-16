Владимир Путин
Деньги есть, а прибыли нет: Налоговая ликвидирует бизнес-студию сына Бари Алибасова

Сын Бари Алибасова. Обложка © VK/Бари Алибасов

Бизнес-проект Бари Алибасова-младшего, запущенный с амбициозными целями, завершает свою деятельность. ООО «Бизнес-студия Бари Алибасова» официально находится в стадии ликвидации после почти девяти лет работы из-за налоговой, сообщает портал «Страсти».

Согласно данным, компания столкнулась с системными трудностями. Так, по состоянию на май 2025 года образовалась задолженность перед налоговой службой в размере 3,6 тысячи рублей, а финансовые отчёты показывают отсутствие прибыли с 2021 года. Проект, созданный в 2016 году как консалтинговый центр для помощи предпринимателям в построении эффективных бизнес-процессов, не смог достичь устойчивой экономической модели.

Продюсера группы «На-на» Бари Алибасова предупредили о риске слепоты и второго инсульта
Ещё в августе сообщалось, что сын Бари Алибасова столкнулся с блокировкой банковских счетов из-за налоговой задолженности, превысившей 700 тысяч рублей. Федеральная служба судебных приставов взыскивает с Алибасова не только основную сумму долга в 600 тысяч рублей, но и исполнительский сбор в размере 42,3 тысячи рублей, начисленный за несвоевременную оплату.

