Деньги есть, а прибыли нет: Налоговая ликвидирует бизнес-студию сына Бари Алибасова

Бизнес-проект Бари Алибасова-младшего, запущенный с амбициозными целями, завершает свою деятельность. ООО «Бизнес-студия Бари Алибасова» официально находится в стадии ликвидации после почти девяти лет работы из-за налоговой, сообщает портал «Страсти».

Согласно данным, компания столкнулась с системными трудностями. Так, по состоянию на май 2025 года образовалась задолженность перед налоговой службой в размере 3,6 тысячи рублей, а финансовые отчёты показывают отсутствие прибыли с 2021 года. Проект, созданный в 2016 году как консалтинговый центр для помощи предпринимателям в построении эффективных бизнес-процессов, не смог достичь устойчивой экономической модели.