«Нужно гордиться»: Телеведущая Шахова запустила проект о несправедливо забытых российских гениях

Телеведущая Мария Шахова запустила просветительский проект «Неновости», посвящённый забытым российским гениям, изменившим мир. Данную информацию передаёт пресс-служба канала «Мы и Они».

Первый сезон документального сериала, состоящий из 10 эпизодов, посвящен малоизвестным достижениям советских и российских ученых, чьи открытия часто затмевались западными разработками. В первых выпусках зрители узнают о вкладе инженера Владимира Шухова (автора промышленного метода производства бензина), химика Сергея Лебедева (создателя синтетического каучука) и врачей Вячеслава Манасеина и Алексея Полотебнова (пионеров антибиотикотерапии).

«Ведь в России придумывать всегда умели, а вот продвигать не очень. Наши учёные чаще всего не гнались за патентами или выгодой, они отдавали всю славу народу, а в конечном счёте этим пользовались представители запада. Своим проектом я хочу показать, что нам нужно гордиться своими людьми, менять отношение к изобретениям и патентам и не бояться внедрять новое в свою жизнь», — отметила Шахова.

Премьерный выпуск уже доступен на официальных страницах Шаховой в социальных сетях VK и YouTube. Новые видео будут публиковаться с периодичностью раз в две недели. Проект реализуется при поддержке историков науки и архивных исследователей.