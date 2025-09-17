Эколог предрёк нашествие испанских слизней в 2026-ом и назвал способ остановить «иностранную армаду»

Испанские слизни, облюбовавшие Подмосковье, не зимуют в привычном смысле. Взрослые особи с холодами погибают — жизненный цикл у них однолетний. Зимуют только яйца вредителей, отложенные в почве, компосте, под досками или в других укрытиях. Как бороться с кладками испанских слизней, Life.ru рассказал эколог Илья Рыбальченко.

Очень редко особи могут перезимовать под пнями, толстым слоем листвы. Яйца слизни начинают откладывать в конце сентября — октябре. Для того чтобы численность этих вредителей заметно снизилась, нужна морозная зима с устойчивыми температурами без мощного снежного «одеяла». Если снег ляжет рано и будет глубоким, он сыграет роль термоса, и кладки яиц сохранятся. А вот резкие морозы на голой земле или промерзание почвы до глубины 10–15 см способны уничтожить значительную часть будущей популяции. Илья Рыбальченко Эколог

Однако если зима будет мягкой и тёплой — следующим летом нас ждёт ещё большее нашествие испанских слизней. Скорее всего, ближайшая зима будет не столь холодной, а мягкой и комфортной для людей. Поэтому главный фактор — не столько абсолютный холод, сколько сочетание морозов и слабого снежного покрова, предупреждает эксперт.

«В мягкие зимы слизни почти гарантированно возвращаются летом, а после суровой малоснежной зимы их будет куда меньше», — делится специалист.

Чтобы слизни не отложили яйца в грядущий месяц, необходимо соблюсти правила: — Убирайте укрытия — доски, плёнку, кучи травы и компост на грядках, где слизни любят прятаться и откладывать яйца. — Регулярное рыхление почвы в сентябре — октябре разрушает кладки прямо в земле.

Также помогут сухие ловушки. Золу, известь или табачную пыль можно рассыпать по влажным местам — слизни туда не пойдут. Не забываем и про механический сбор. Вечером и после дождя вредителей легко собрать вручную и уничтожить до того, как они успеют оставить потомство.