16 сентября, 19:47

Фигуристка Петросян направляется в Пекин на олимпийский отбор

ТАСС: Фигуристка Петросян отправилась в Пекин для участия в олимпийском отборе

Аделия Петросян. Обложка © Wikipedia / Divmel ic

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян вылетела в столицу Китая, где с 19 по 21 сентября состоятся квалификационные старты, определяющие участников Олимпийских игр. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщил источник агентства, перелёт спортсменки из Красноярска проходил вместе с сопровождающими из федерации и специалистом по восстановлению. Кроме того, в список российских фигуристов, заявленных на пекинский турнир, вошёл и Пётр Гуменник. Спортсмены допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

А ранее Международный союз конькобежцев не допустил заслуженного тренера России Даниила Глейхенгауза к участию в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Пекине. Причины такого решения не раскрываются, поскольку это не предусмотрено правилами. С 19 по 21 сентября в Пекине состоятся отборочные соревнования. Среди российских спортсменов, претендующих на участие, заявлены Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Петросян является воспитанницей группы Этери Тутберидзе.

