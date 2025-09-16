Фигуристка Петросян направляется в Пекин на олимпийский отбор

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян вылетела в столицу Китая, где с 19 по 21 сентября состоятся квалификационные старты, определяющие участников Олимпийских игр. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщил источник агентства, перелёт спортсменки из Красноярска проходил вместе с сопровождающими из федерации и специалистом по восстановлению. Кроме того, в список российских фигуристов, заявленных на пекинский турнир, вошёл и Пётр Гуменник. Спортсмены допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.