16 сентября, 19:53

Адвокат рассказала, когда похищение невесты не приводит к уголовной ответственности в РФ

Обложка © Freepik / freepic.diller

В России лицо, совершившее похищение невесты, может избежать уголовной ответственности, если добровольно освободит девушку и не причинит ей физического или морального вреда. Об этом во время общения с «Ридусом» сообщила адвокат Сталина Гуревич.

Эксперт отметила, что случаи похищения невест время от времени встречаются на Кавказе. По её словам, такие преступления, как правило, совершаются группой лиц по предварительному сговору и квалифицируются по статье 126 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Адвокат подчеркнула, что похищение часто сопряжено с незаконным лишением свободы, а также с изнасилованием, которое является способом «испортить репутацию» девушки в обществе. В совокупности, за все совершённые преступления виновным может грозить более 15 лет тюремного заключения.

«При этом можно избежать наказания за похищение невесты, если добровольно отпустить девушку на свободу, не причинив никакого вреда», — добавила специалист.

Ранее в Казахстане были приняты поправки в законодательство, вводящие уголовную ответственность за похищение невест и принуждение к вступлению в брак. Ведомство разъяснило, что законодательство изменилось: ранее добровольное освобождение заложника могло освободить похитителя от уголовной ответственности. Теперь такая возможность исключена. Преступники будут привлечены к ответственности в полном объёме.

