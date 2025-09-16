Звезда Кривого зеркала Морозов высмеял молодёжь за критику Петросяна

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов выразил признательность Евгению Петросяну, назвав его своим наставником. По его словам, он многим обязан своему коллеге. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Это мой, можно сказать, сценический отец с 1999 года. Мы в одной связке, он и наставник, и режиссёр. Другом, наверное, я постесняюсь его назвать, тем не менее он меня и в жизни много раз выручал именно как друг. <...> Петросян сделал меня как артиста эстрады, я ему всем обязан», — поделился Морозов.

Комик также выразил непонимание критики в адрес Петросяна со стороны молодого поколения, отметив, что юбиляр является настоящей эпохой в искусстве. Он пояснил, что, хотя сам Петросян вряд ли оценил бы, если бы его назвали великим, в кулуарах коллеги называют его маэстро. Морозов подчеркнул, что народный артист РСФСР — это глыба, и ему смешно слышать, как молодёжь критикует его творчество, ведь ещё с 60-х годов на концерты Петросяна стояли огромные очереди.