16 сентября, 20:06

Двухлетняя россиянка появилась в украинской базе Миротворец*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena_Suvorova

Двухлетняя девочка из России, родившаяся в январе 2023 года, была внесена в украинскую базу «Миротворец»*. Об этом говорится в базе данных сайта.

В соответствующей записи утверждается, что ребёнок пересёк государственную границу Украины. Ранее в этой базе уже встречались данные о детях и подростках, при этом публиковались их личные сведения.

Базу украинского Миротворца* пополнил восьмилетний мальчик из России

Ранее стало известно, что в базе «Миротворца»* находится двухлетний россиянин. Претензии украинской стороны связаны с так называемым «сознательным нарушением границы Украины» в районе Гуково в августе 2023 года, на тот момент ребёнку было четыре месяца.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

