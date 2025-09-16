Двухлетняя россиянка появилась в украинской базе Миротворец*

Двухлетняя девочка из России, родившаяся в январе 2023 года, была внесена в украинскую базу «Миротворец»*. Об этом говорится в базе данных сайта.

В соответствующей записи утверждается, что ребёнок пересёк государственную границу Украины. Ранее в этой базе уже встречались данные о детях и подростках, при этом публиковались их личные сведения.

Ранее стало известно, что в базе «Миротворца»* находится двухлетний россиянин. Претензии украинской стороны связаны с так называемым «сознательным нарушением границы Украины» в районе Гуково в августе 2023 года, на тот момент ребёнку было четыре месяца.