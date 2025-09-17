Владимир Путин
Регион
16 сентября, 22:06

Шойгу встретился с президентом Ирака Рашидом в Багдаде

Сергей Шойгу. Обложка © Совет безопасности РФ

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках рабочего визита в Ирак провёл встречу с президентом страны Абдулом Латифом Рашидом. В Багдаде стороны обсудили вопросы поддержания и укрепления двустороннего сотрудничества, особое внимание уделив необходимости активного диалога по линии советов безопасности.

По словам Шойгу, на фоне усугубляющейся обстановки в международной безопасности стабильный диалог между Россией и Ираком крайне важен. Он напомнил о существовании формата ежегодных встреч высоких представителей, отвечающих за вопросы безопасности.

Секретарь Совбеза РФ также проинформировал иракскую сторону о предстоящем в Москве 15 октября российско-арабском саммите. Он выразил уверенность в том, что эта встреча станет значимым событием в мировой политике, продемонстрирует высокий уровень российско-арабского сотрудничества и придаст ему новый импульс. Шойгу отметил, что личное участие премьер-министра Ирака Мухаммеда Судани будет способствовать успеху саммита.

Шойгу подчеркнул, что Россия настроена «на дальнейшее укрепление и наращивание двусторонних отношений и торгово-экономических связей» с Ираком.

Шойгу прибыл в Багдад на переговоры с руководством Ирака
Ранее Шойгу заявил, что российско-иракское взаимодействие выходит на качественно новый уровень, охватывая широкий спектр областей от экономического сотрудничества и предпринимательства до военно-технической сферы. Он отметил интенсификацию и разнонаправленность контактов, выразив надежду на конструктивность предстоящих переговоров.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Ирак
  • Мировая политика
  • Политика
