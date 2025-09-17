Шойгу встретился с президентом Ирака Рашидом в Багдаде

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках рабочего визита в Ирак провёл встречу с президентом страны Абдулом Латифом Рашидом. В Багдаде стороны обсудили вопросы поддержания и укрепления двустороннего сотрудничества, особое внимание уделив необходимости активного диалога по линии советов безопасности.

По словам Шойгу, на фоне усугубляющейся обстановки в международной безопасности стабильный диалог между Россией и Ираком крайне важен. Он напомнил о существовании формата ежегодных встреч высоких представителей, отвечающих за вопросы безопасности.

Секретарь Совбеза РФ также проинформировал иракскую сторону о предстоящем в Москве 15 октября российско-арабском саммите. Он выразил уверенность в том, что эта встреча станет значимым событием в мировой политике, продемонстрирует высокий уровень российско-арабского сотрудничества и придаст ему новый импульс. Шойгу отметил, что личное участие премьер-министра Ирака Мухаммеда Судани будет способствовать успеху саммита.