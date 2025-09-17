Подозреваемый Тайлер Робинсон назвал мотив убийства активиста Кирка

Прокурор округа Юта Джеффри Грей на пресс-конференции раскрыл мотив убийства консервативного активиста Чарли Кирка, в котором обвиняется Тайлер Робинсон. Сообщается, что сам Робинсон хранит молчание, отказавшись сотрудничать со следствием.

По словам прокурора, Робинсон признался в мотивах убийства своим ближайшим родственникам, но не правоохранительным органам. При этом, несмотря на признание, власти штата Юта отмечают, что обвиняемый отказывается признавать вину официально.

Ссылаясь на слова Робинсона, Джеффри Грей сообщил, что причиной преступления стало убеждение обвиняемого в том, что «вокруг слишком много зла», а Чарли Кирк, по его мнению, являлся источником ненависти.

Ранее сообщалось, что Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в штате Юта, добровольно сдался властям. 11 сентября, в ходе продолжающегося расследования, Робинсон прибыл в офис шерифа в сопровождении семьи и друга, чтобы сдаться. Мать подозреваемого сообщила о его радикализации, частых политических спорах с отцом, поддержке левых идей и защите прав ЛГБТ*.