Прокурор потребовал смертной казни для обвиняемого в убийстве Чарли Кирка

Прокурор американского штата Юта Джефф Грей официально обвинил Тайлера Робинсона в умышленном убийстве консервативного общественного деятеля Чарли Кирка. Согласно местным законам, за это преступление ему грозит наказание в виде смертной казни.

«Пункт первый — убийство при отягчающих обстоятельствах за преднамеренное и сознательное убийство Чарли Кирка при обстоятельствах, которые создали большой риск смерти для других», — заявил Грей, выступая на пресс-конференции, трансляция которой велась американскими телеканалами.

Он также отметил, что Робинсон останется под стражей без залога. Это связано с тем, что прокуратура намерена добиваться для него смертной казни.