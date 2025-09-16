Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 сентября, 18:46

Прокурор потребовал смертной казни для обвиняемого в убийстве Чарли Кирка

Прокуратура Юты официально обвинила Робинсона в убийстве активиста Кирка

Обложка © Х / FBISaltLakeCity

Прокурор американского штата Юта Джефф Грей официально обвинил Тайлера Робинсона в умышленном убийстве консервативного общественного деятеля Чарли Кирка. Согласно местным законам, за это преступление ему грозит наказание в виде смертной казни.

«Пункт первый — убийство при отягчающих обстоятельствах за преднамеренное и сознательное убийство Чарли Кирка при обстоятельствах, которые создали большой риск смерти для других», — заявил Грей, выступая на пресс-конференции, трансляция которой велась американскими телеканалами.

Он также отметил, что Робинсон останется под стражей без залога. Это связано с тем, что прокуратура намерена добиваться для него смертной казни.

Ранее губернатор Юты Спенсер Кокс сообщил, что 22-летний Тайлер Робинсон был задержан по наводке члена своей семьи. Сам подозреваемый не признаёт свою вину и отказывается идти на сотрудничество со следствием. Напомним, соратник американского президента Дональда Трампа Чарли Кирк умер после огнестрельного ранения в шею на массовом мероприятии в университете долины Юта.

BannerImage
Виталий Приходько
