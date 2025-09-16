Подозреваемый в убийстве активиста Кирка добровольно сдался полиции
Обложка © X / Utah Public Safety
Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста в штате Юта Чарли Кирка, добровольно явился в полицию. Об этом сообщил окружной прокурор Джеффри Грэй. Расследование продолжалось, когда Робинсон сдался властям.
«Одиннадцатого сентября, пока правоохранители продолжали расследование, Тайлер Робинсон пришёл в офис шерифа с семьёй и другом, чтобы сдаться», — отметил Грэй на пресс-конференции.
Прокурор добавил, что мать подозреваемого сообщила о его радикализации, частых спорах с отцом на политической почве, а также о поддержке «левой» идеологии и защите прав ЛГБТ*.
Напомним, что соратник экс-президента США Дональда Трампа, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк скончался в больнице от огнестрельного ранения, полученного во время мероприятия в университете Юты. После совершения преступления злоумышленник скрылся. Впоследствии сотрудники ФБР обнаружили орудие убийства.
*ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.