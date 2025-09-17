Навроцкий заявил, что Польша открыта к размещению иностранного ядерного оружия

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна должна иметь право размещать иностранное ядерное оружие на своей территории и развивать собственные атомные мощности. В интервью телеканалу LCI он подтвердил намерение участвовать в программе совместного использования ядерного оружия (Nuclear Sharing) и развивать гражданскую атомную энергетику.

Глава государства отметил, что вопрос создания собственного ядерного арсенала пока остаётся преждевременным, однако страна стремится обеспечить необходимые гарантии безопасности. Навроцкий также косвенно затронул тему возможного размещения французских ядерных вооружений, упомянув поставку трёх истребителей Rafale, способных переносить ядерное оружие, и назвал это частью общего сдерживающего потенциала НАТО.

А ранее Навроцкий не подтвердил готовность Варшавы сбивать беспилотные летательные аппараты над территорией Украины даже в случае их приближения к польской границе. По его словам, польская армия перехватывает только те дроны, которые пересекают границу страны. При этом он обратил внимание на то, что присутствие иностранных БПЛА в воздушном пространстве Польши является нарушением суверенитета государства-члена НАТО.