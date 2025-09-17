В NASA отложили стыковку Cygnus XL с МКС из-за проблем с двигателем

Стыковка грузового космического корабля Cygnus XL с Международной космической станцией (МКС), запланированная на 17 сентября, перенесена на неопределённый срок. Причиной стали неполадки с основным двигателем аппарата. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Cygnus XL не прибудет на космическую станцию в среду, 17 сентября, как было запланировано изначально, новая дата и время прибытия находятся на рассмотрении», — говорится в заявлении.

Отмечается, что во вторник утром двигатель Cygnus XL выключился преждевременно во время двух включений, необходимых для выхода корабля на более высокую орбиту для стыковки. Представители NASA заверяют, что остальные системы Cygnus XL функционируют штатно. Специалисты центра управления полётами разрабатывают альтернативный план включения двигателей для обеспечения стыковки с МКС.