17 сентября, 01:39

В Кировограде на фоне воздушной тревоги прозвучал взрыв

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

В ночь с 16 на 17 сентября в Кировограде (украинское название — Кропивницкий) прозвучал взрыв. О случившемся информирует украинский телеканал «Общественное», ссылаясь на собственных корреспондентов, работающих на месте событий.

«В Кропивницком слышен звук взрыва», — сказано в сообщении канала. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на территории региона объявлена воздушная тревога.

На севере Украины повреждены два предприятия критической инфраструктуры
На севере Украины повреждены два предприятия критической инфраструктуры

Ранее в Днепровском районе Киева два человека погибли в результате взрыва гранаты в жилой квартире. Ещё один человек пострадал. Согласно предварительной информации, инцидент произошёл во время застолья. Мужчины распивали алкоголь, когда один из них внезапно достал гранату и положил её на стол.

