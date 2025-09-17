Владимир Путин
17 сентября, 03:26

В США объявили награду в $5 млн за сведения о лидере картеля Sinaloa Эль Русо

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artiom Photo

Государственный департамент США объявил вознаграждение в пять миллионов долларов за сведения, которые помогут задержать Хуана Хосе Понсе Феликса. Он известен также как Хесус Алехандро Санчес Феликс и Эль Русо.

Хуан Хосе Понсе Феликс. Фото © Госдеп США

По данным ФБР, мужчина возглавляет вооружённое крыло группировки La Mayiza, входящей в состав наркокартеля Sinaloa. Сообщество Los Rusos занимается производством и контрабандой фентанила, кокаина, марихуаны, героина и метамфетамина из северо-восточных районов Мексики в США.

«Понсе Феликс также причастен к незаконному обороту огнестрельного оружия, а также к совершению актов насилия, похищениям, пыткам и убийствам, которые являются механизмами поддержания его власти и контроля над территорией вдоль границы между США и Мексикой. Кроме того, он также участвует в схемах коррупции с участием различных членов правительства, полиции и ВС Мексики», — говорится в заявлении.

Мексиканский наркокартель CJNG прошёл обучение по управлению дронами на Украине

А ранее американский президент Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе. Документ предусматривает создание спецотдела из сотрудников федеральных органов, который будет заниматься борьбой с преступностью в крупнейшем городе Теннесси. Как подчеркнул глава государства, к борьбе с преступностью будут привлечены Национальная гвардия, Федеральное бюро расследований, Управление по борьбе с наркотиками, Служба расследований министерства внутренней безопасности, Служба маршалов США и иные структуры.

