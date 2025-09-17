Зеленский: Украина больше не отправляет своих военных за границу на обучение
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo
Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина больше не отправляет своих военнослужащих на зарубежные курсы подготовки, а теперь сама принимает иностранных офицеров. Об этом экс-комик сообщил телеканалу Sky News.
«Сейчас, спустя три с половиной года мы не направляем наших военных куда-либо. Напротив, мы приглашаем офицеров и представителей других стран обучаться здесь. Некоторые приезжают», — отметил Зеленский. Он не уточнил, участвуют ли в боевых действиях обученные иностранцы на стороне украинской армии.
Ранее стало известно, что военнослужащие Соединённых Штатов не обладают навыками ведения боевых действий с использованием беспилотников, несмотря на успехи в создании крупного и дорогостоящего вооружения — истребителей, танков, высокоточных ракет. США сталкиваются с трудностями производства, пытаясь догнать такие страны, как Китай. Одной из проблем является невозможность использовать китайские компоненты по соображениям безопасности, а отечественные аналоги обходятся значительно дороже.