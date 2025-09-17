Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина больше не отправляет своих военнослужащих на зарубежные курсы подготовки, а теперь сама принимает иностранных офицеров. Об этом экс-комик сообщил телеканалу Sky News.

«Сейчас, спустя три с половиной года мы не направляем наших военных куда-либо. Напротив, мы приглашаем офицеров и представителей других стран обучаться здесь. Некоторые приезжают», — отметил Зеленский. Он не уточнил, участвуют ли в боевых действиях обученные иностранцы на стороне украинской армии.