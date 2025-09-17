Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 04:25

Путин направил приветственное слово участникам конференции «Алтай — прародина тюрков»

Путин: Общая история призвана стать основой для международного взаимодействия

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости использования общих страниц истории в качестве основы для гуманитарного взаимодействия и укрепления дружественных связей между народами. Его приветственное послание участникам II Международной научно-практической конференции «Алтай — прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации», проходящей в Манжероке (Республика Алтай), зачитал помощник российского лидера Владимир Мединский.

«Уверен, что общие страницы истории, ратные и трудовые свершения наших предков должны стать прочным фундаментом для успешного развития межрегионального и международного гуманитарного взаимодействия, укрепления дружбы и взаимопонимания между людьми», — говорится в приветственном слове главы государства.

Конференция посвящена обсуждению широкого круга научных вопросов, связанных с тюркологией, алтаистикой и происхождением народов Евразии. Одной из ключевых тем станет обсуждение совместных действий по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства. Организаторами мероприятия выступают Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество «Знание» и Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.

Путин поблагодарил иностранных военных, прибывших на учения Запад-2025
Путин поблагодарил иностранных военных, прибывших на учения Запад-2025

Ранее Владимир Путин посетил Нижегородскую область, где наблюдал за основным этапом учений «Запад-2025». В ходе манёвров отрабатывались различные сценарии, направленные на локализацию возможной агрессии в отношении Союзного государства. Учения включали в себя управление объединёнными группировками войск и выработку совместных действий по нейтрализации угроз, возникающих на границах.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar