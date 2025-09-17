Путин направил приветственное слово участникам конференции «Алтай — прародина тюрков»

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости использования общих страниц истории в качестве основы для гуманитарного взаимодействия и укрепления дружественных связей между народами. Его приветственное послание участникам II Международной научно-практической конференции «Алтай — прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации», проходящей в Манжероке (Республика Алтай), зачитал помощник российского лидера Владимир Мединский.

«Уверен, что общие страницы истории, ратные и трудовые свершения наших предков должны стать прочным фундаментом для успешного развития межрегионального и международного гуманитарного взаимодействия, укрепления дружбы и взаимопонимания между людьми», — говорится в приветственном слове главы государства.

Конференция посвящена обсуждению широкого круга научных вопросов, связанных с тюркологией, алтаистикой и происхождением народов Евразии. Одной из ключевых тем станет обсуждение совместных действий по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства. Организаторами мероприятия выступают Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество «Знание» и Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.