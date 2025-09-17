«Дышал через трубку и молился»: Российский штурмовик поделился историей выживания под водой

В районе Новопетровского (Донецкая Народная Республика) штурмовик группировки войск «Восток» с позывным Линза участвовал в форсировании реки под обстрелом. Чтобы скрыться от украинских дронов, он около тридцати минут находился под водой, дыша через стебель камыша. Об этом боец рассказал РИА «Новости».

Для переправы использовалась верёвка, с её помощью перетаскивали лодку с провизией и бойцами. Во время операции группу атаковал FPV-дрон, который уничтожили. Сразу после этого Вооружённые силы Украины открыли миномётный огонь по российским военнослужащим. В ходе выполнения задачи Линза получил контузию левого уха и ранения ноги и ступни. Его перебросили на другой берег. Часть группы продолжила выполнение боевой задачи, уничтожив противника.

«Полминуты не прошло, как по нам открылся миномётный огонь. Не знаю, каким чудом, но я выжил. Лёг в воду, сломал камыш, вставил его в рот и молился. Дышал через трубку минут тридцать», — поделился штурмовик.