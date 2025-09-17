Российские военные нашли способ парализовать ВСУ в Константиновке

Российские беспилотники практически полностью парализовали движение Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Константиновке, за которую в настоящее время ведутся сражения. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказал оператор БПЛА 299-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным Косарь.

«Активно работаем по окраине Константиновки — посёлок Червоное. Сейчас они практически не вылазят, увидеть противника — это редкость, в основном они короткими перебежками, контролируют воздух, чтобы выстраивать какие-либо передвижения. Потому что мы им всю землю перекрыли», — поведал военнослужащий.

Константиновка располагается в оккупированной ВСУ части Донецкой Народной Республики. Город находится западнее Часова Яра и северо-западнее Дзержинска. Оба этих населённых пункта были освобождены Вооружёнными силами России.