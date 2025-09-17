Лукашенко поздравил сограждан с Днём народного единства

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил граждан с Днём народного единства. Об этом сообщила президентская пресс-служба. В своём обращении Лукашенко назвал этот праздник символом восстановления исторической справедливости.

«Дорогие белорусы! Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства. Этот праздник является символом восстановления исторической справедливости и национального единения, послуживших основой развития и укрепления суверенной белорусской государственности», — говорится в поздравлении.

Лукашенко напомнил, что 17 сентября 1939 года стало днём обретения целостности и свободы для разделённого белорусского народа, который получил возможность полноправно распоряжаться своей землёй. По его словам, объединение позволило сохранить идентичность, духовные ценности и отстоять право на мирную жизнь. Президент выразил убеждение, что преданность Родине, мудрость, традиции поколений и согласие в обществе будут и дальше консолидировать народ ради процветания Белоруссии.

День народного единства в Беларуси отмечается 17 сентября. Он был учреждён указом президента 7 июня 2021 года. Дата связана с началом освободительного похода Красной армии в Западную Белоруссию в 1939 году, в результате которого произошло воссоединение белорусского народа, разделённого ранее по условиям Рижского мирного договора.