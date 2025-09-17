Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 05:20

Лукашенко поздравил сограждан с Днём народного единства

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил граждан с Днём народного единства. Об этом сообщила президентская пресс-служба. В своём обращении Лукашенко назвал этот праздник символом восстановления исторической справедливости.

«Дорогие белорусы! Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства. Этот праздник является символом восстановления исторической справедливости и национального единения, послуживших основой развития и укрепления суверенной белорусской государственности», — говорится в поздравлении.

Лукашенко напомнил, что 17 сентября 1939 года стало днём обретения целостности и свободы для разделённого белорусского народа, который получил возможность полноправно распоряжаться своей землёй. По его словам, объединение позволило сохранить идентичность, духовные ценности и отстоять право на мирную жизнь. Президент выразил убеждение, что преданность Родине, мудрость, традиции поколений и согласие в обществе будут и дальше консолидировать народ ради процветания Белоруссии.

День народного единства в Беларуси отмечается 17 сентября. Он был учреждён указом президента 7 июня 2021 года. Дата связана с началом освободительного похода Красной армии в Западную Белоруссию в 1939 году, в результате которого произошло воссоединение белорусского народа, разделённого ранее по условиям Рижского мирного договора.

Лукашенко: Белоруссия не имеет отношение к тому, что залетает в Польшу и Литву
Лукашенко: Белоруссия не имеет отношение к тому, что залетает в Польшу и Литву

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня народного единства Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек, среди них есть осуждённые за преступления экстремистской направленности. Среди помилованных — 12 женщин и 13 мужчин, при этом 19 из них — люди в возрасте до 40 лет. У многих есть дети, а одна женщина является многодетной матерью. Один из освобождённых совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • День народного единства
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar