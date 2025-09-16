Лукашенко: Белоруссия не имеет отношение к тому, что залетает в Польшу и Литву
Обложка © Life.ru
Белоруссия не имеет никакого отношения к беспилотникам, залетающим в воздушное пространство Польши и Литвы. Такое заявление во время церемонии вручения государственных наград сделал президент республики Александр Лукашенко, сообщает государственное агентство БелТА.
«Всё, что залетает в Польшу, Литву, мы не имеем к этому никакого отношения», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия демонстрирует сдержанность в отличие от западных соседей, хотя регулярно фиксирует залёты дронов со стороны Украины и через территории некоторых приграничных государств. Он также обратил внимание, что силы ПВО республики самостоятельно уничтожили значительное количество беспилотников, летевших в сторону Польши, затратив на это существенные ресурсы, и оперативно информировали соседние страны о параметрах полётов.
Напомним, что в Польшу залетели 19 беспилотников. В происходящем тут же обвинили Россию, не предоставив убедительных доказательств. Президент США Дональд Трамп допустил, что произошедшее могло быть результатом ошибки, однако в Польше категорически отвергли эту версию. Минобороны РФ заявило, что удары дронами малой дальности по украинскому приграничью не могли задеть Польшу.