Лукашенко: Белоруссия не имеет отношение к тому, что залетает в Польшу и Литву

Белоруссия не имеет никакого отношения к беспилотникам, залетающим в воздушное пространство Польши и Литвы. Такое заявление во время церемонии вручения государственных наград сделал президент республики Александр Лукашенко, сообщает государственное агентство БелТА .

«Всё, что залетает в Польшу, Литву, мы не имеем к этому никакого отношения», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия демонстрирует сдержанность в отличие от западных соседей, хотя регулярно фиксирует залёты дронов со стороны Украины и через территории некоторых приграничных государств. Он также обратил внимание, что силы ПВО республики самостоятельно уничтожили значительное количество беспилотников, летевших в сторону Польши, затратив на это существенные ресурсы, и оперативно информировали соседние страны о параметрах полётов.