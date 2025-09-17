Владимир Путин
Публикующий видео с российскими военнопленными украинский блогер Золкин служил в СБУ

Владимир Золкин. Обложка © Социальные сети Золкина

Украинский блогер Владимир Золкин, публикующий видео с российскими военнопленными, ранее в течение шести лет служил в донецком отделении Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированные источники в силовых структурах.

«Примерно с 2008 до 2014 года Золкин Владимир Александрович 08.09.1981 года рождения, уроженец города Киева, служил в главном отделе контрразведки УСБУ оперуполномоченным, его начальником был полковник Хараберюш Александр Иванович», — заявил собеседник агентства.

По данным источника, практически вся информация о службе блогера в СБУ была впоследствии уничтожена.

Сведения о работе Золкина в контрразведке подтверждаются свидетельствами его бывших коллег, перешедших на сторону ДНР в 2014 году, а также официальным телефонным справочником отдела контрразведки СБУ за 2008 год.

Блогер ведёт YouTube-канал, где регулярно публикует видео с допросами военнопленных ВС РФ. К слову, в августе 2023 года, освобождённый из украинского плена Виктор Раидин рассказывал, как после допросов в СБУ его перевели в «подвал» к Золкину для записи фейковых видео.

Ранее на Украине признались в публикации фальшивого отчёта ООН об обстреле Еленовки. Фейк появился в социальных сетях украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

