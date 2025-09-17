Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам

После решения Центробанка снизить ключевую ставку до 17% годовых большинство российских кредитных организаций скорректировали условия по накопительным счетам. В ряде случаев снижение составило от 0,5 до 1 процентного пункта, и теперь доходность по таким продуктам колеблется в диапазоне от 9% до 17% годовых.

При этом, как сообщает РИА «Новости», приветственные ставки для новых клиентов могут доходить до 25% в первый месяц, однако затем снижаются до базового уровня. Эксперты отмечают, что чем выше была привязка ставок к ключевой ставке ЦБ, тем ощутимее изменения почувствовали вкладчики. При этом отдельные игроки рынка решили сохранить прежние условия, рассчитывая удержать клиентов в условиях общей тенденции к снижению доходности.

По оценкам аналитиков, пересмотр ставок будет продолжаться и дальше, если Центробанк продолжит курс на смягчение денежно-кредитной политики.