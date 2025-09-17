Владимир Путин
17 сентября, 05:42

Подполье: ВС РФ нанесли удар по заводу систем наведения для ракет под Черкассами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K

Российские силы нанесли удар по стратегически важному предприятию военно-промышленного комплекса Украины — заводу «Оризон» в городе Смела Черкасской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Смела — серия ударов, после первых взрывов пропало электричество. Взрывы слышали в направлении радиоприборного завода «Оризон». Специализируется на изготовлении радиотехнического оборудования, средств объективного контроля для БПЛА, систем наведения для ракет»,приводит его слова РИА «Новости».

Лебедев уточнил, что после удара территория между улицами Мазура и Промышленная была оцеплена, а работникам предприятий предоставили выходной до особого распоряжения.

Координатор подполья добавил, что город Смела представляет собой важный логистический узел для поставок военной техники и оборудования ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях. По его информации, завод «Оризон» производил критически важные компоненты для беспилотников и систем наведения ракетного вооружения.

Ранее Министерство обороны сообщило о ликвидации скрытого пункта временного размещения украинских военных на Купянском направлении. В ведомстве отметили, что цель была поражена с помощью удара реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировкой «Запад» Вооружённых сил России. Для корректировки огня также применялись беспилотные летательные аппараты.

BannerImage
Алиса Хуссаин
