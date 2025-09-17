Владимир Путин
17 сентября, 05:49

Поезда на Украине задерживаются из-за повреждений энергетических подстанций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suprun Vitaly

Компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») сообщила о задержках в движении пассажирских поездов. Это произошло из-за повреждения энергетических подстанций на железнодорожной инфраструктуре.

«Имеем задержки пассажирских поездов Одесского и Днепровского направлений. Часть рейсов следуют изменёнными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов… Что касается международных стыковок, в частности в Хелме и Перемышле, мы уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координируем пересадки, ожидания поездов и ускоренный пограничный контроль», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в пригородном сообщении возможны задержки и временные изменения маршрутов. В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы.

Украинские поезда следуют с многочасовыми задержками из-за повреждения путей под Киевом
Напомним, ранее сообщалось о взрыве в поезде, перевозившем боеприпасы, в Киевской области. В момент происшествия рядом находился пассажирский поезд № 730, следовавший по маршруту Харьков-Перемышль. В результате повреждения контактной сети поезд был вынужден остановиться, сотни пассажиров эвакуировали в близлежащую лесополосу.

Наталья Афонина
