Поезда на Украине задерживаются из-за повреждений энергетических подстанций

Компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») сообщила о задержках в движении пассажирских поездов. Это произошло из-за повреждения энергетических подстанций на железнодорожной инфраструктуре.

«Имеем задержки пассажирских поездов Одесского и Днепровского направлений. Часть рейсов следуют изменёнными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов… Что касается международных стыковок, в частности в Хелме и Перемышле, мы уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координируем пересадки, ожидания поездов и ускоренный пограничный контроль», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в пригородном сообщении возможны задержки и временные изменения маршрутов. В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы.