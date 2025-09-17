Экс-вратаря киевского «Динамо» отправили в ВСУ за попытку покинуть Украину

Бывший вратарь киевского «Динамо», донецкого «Шахтёра» и молодёжной сборной Украины Артур Рудько был задержан на границе при попытке незаконного выезда с Украины. Об этом сообщает местное издание Sportarena.

После задержания 33-летнего спортсмена направили в учебный центр ВСУ для прохождения базовой военной подготовки. Рудько также выступал за «Говерлу», харьковский «Металлист», одесский «Черноморец», кипрский «Пафос» и польский «Лех». На его счету два матча за молодёжную сборную Украины.