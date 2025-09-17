Экс-вратаря киевского «Динамо» отправили в ВСУ за попытку покинуть Украину
Бывший вратарь киевского «Динамо», донецкого «Шахтёра» и молодёжной сборной Украины Артур Рудько был задержан на границе при попытке незаконного выезда с Украины. Об этом сообщает местное издание Sportarena.
После задержания 33-летнего спортсмена направили в учебный центр ВСУ для прохождения базовой военной подготовки. Рудько также выступал за «Говерлу», харьковский «Металлист», одесский «Черноморец», кипрский «Пафос» и польский «Лех». На его счету два матча за молодёжную сборную Украины.
А ранее Life.ru писал про другого игрока из «Шахтёра» — Александра Роспутько, который оставил свою форму в аэропорту в Бельгии и перестал выходить на связь после игры Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном». Молодой человек отправился в Россию. «Шахтёр» подтвердил, что Роспутько самовольно покинул клубу, предоставив ему пять дней на возвращение. В августе 2025 года Роспутько получил российское гражданство и подписал контракт с «Чайкой» из Ростовской области. Позавчера он дебютировал за новый клуб.