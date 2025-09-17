От $156 млн до нуля: Грузия полностью выплатила долг России за десятки лет

Грузия полностью погасила многолетнюю задолженность перед Российской Федерацией, что подтверждается официальными данными Министерства финансов страны. Об этом свидетельствует отчёт ведомства, проанализированный корреспондентами ТАСС.

Согласно опубликованной статистике, по состоянию на конец августа в графе внешнего государственного долга перед Россией впервые указан прочерк. Ранее, в течение нескольких месяцев, показатель сохранялся на уровне 3,997 млн долларов. Последнее значительное изменение суммы долга произошло в феврале текущего года, когда задолженность сократилась вдвое — с 7,87 млн до 3,997 млн долларов. Предыдущее снижение было зафиксировано в августе 2024 года, когда долг уменьшился с 11,618 млн до 7,87 млн долларов, пишет ТАСС.

Исторические данные Минфина Грузии показывают, что в 2003 году общий объём государственного долга страны составлял 1,56 млрд долларов, из которых 156,9 млн приходилось на Россию. За последующие два десятилетия задолженность перед РФ последовательно сокращалась: до 100,4 млн долларов в 2013 году, 61,4 млн в 2018 году и 25,4 млн в 2022 году.

Общий размер внешнего долга Грузии на конец августа 2025 года составляет 9,09 млрд долларов, уменьшившись за месяц на 50 млн долларов. Крупнейшим кредитором страны остаётся Франция (850,9 млн долларов). Помимо России, в августе были полностью погашены обязательства перед Арменией и Азербайджаном, каждый из которых составлял менее 1 млн долларов.