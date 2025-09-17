Microsoft заявил о прекращении поддержки Windows 10 c 14 октября

Корпорация Microsoft официально назвала 14 октября датой окончания технической поддержки своей популярной операционной системы Windows 10. Об этом стало известно из публикации на официальном сайте компании.

Информация касается домашней, профессиональной и образовательной версий. Как следует из официального сообщения, последний патч безопасности для данной платформы будет выпущен в октябре, после чего эксплуатация ОС станет сопряжена с повышенными киберрисками.

Первые предупреждения о планах по прекращению поддержки прозвучали от менеджера по продуктам Microsoft Джейсона Лезенека ещё весной 2023 года. Специалист настоятельно посоветовал пользователям начать переход на Windows 11, учитывая, что разработка новых функций для десятой версии полностью остановлена. Позднее журналисты The Verge уточнили, что корпорация разработала специальную годовую программу расширенного обслуживания (ESU) стоимостью 30 долларов.

По данным «Лаборатории Касперского», больше половины пользователей до сих пор используют Windows 10. Каждый второй домашний компьютер и 60% офисных работают на этой системе. Эксперты предостерегли, что работа на старой ОС делает компьютеры уязвимыми для хакеров и может вызвать проблемы с новыми программами.

Windows 10 вышла в 2015 году и подходила для разных устройств: компьютеров, ноутбуков и планшетов. В ней было легко пользоваться облачными сервисами, браузером Edge и голосовым помощником Cortana. Обновление с Windows 7 или 8.1 на десятую версию было бесплатным.